Conheça os tiroteios mais letais nos EUA nas últimas décadas

Confira abaixo alguns dos mais sangrentos ataques a tiros já registrados nos Estados Unidos, após a tragédia em uma igreja do Texas, neste domingo (5), que deixou 26 mortos:

- Las Vegas: 58 mortos -

Em 1º de outubro de 2017, Stephen Paddock, de 64 anos, abriu fogo a esmo, atirando do 32º andar do hotel Mandalay Bay contra uma multidão que assistia a um show de música country em Las Vegas (Nevada, oeste). No episódio, 58 pessoas morreram, e mais de 500 ficaram feridas. Paddock se matou em seguida.

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do tiroteio, o mais letal da história americana. Segundo a Polícia, porém, não há qualquer elemento, por enquanto, que permita vincular Paddock à organização extremista.

- 49 mortos em boate gay de Orlando -

Em 12 de junho de 2016, o americano de origem afegã Omar Mateen matou 49 pessoas e feriu outras 50 em uma boate gay na cidade de Orlando. O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou o ato. O agressor teria morrido no confronto com a polícia.

- Virginia Tech: 32 mortos -

Em 16 de abril de 2007, um estudante de origem sul-coreana, de 23 anos, matou 32 pessoas no campus de Virginia Tech em Blacksburg (Virgínia), antes de se suicidar.

- Escola Sandy Hook: 26 mortos -

Em 14 de dezembro de 2012, um rapaz de 20 anos assassinou a mãe em casa e, depois, seguiu fortemente armado para a escola Sandy Hook (Connecticut). Lá, abriu fogo e matou 20 crianças e seis adultos.

- Killeen, Texas: 22 mortos -

Em 16 de outubro de 1991, um homem matou 22 pessoas em um restaurante de Killeen (Texas) e feriu pelo menos 20 que estavam no estabelecimento. Matou-se após executar o ato.

- San Bernardino: 14 mortos -

Em 2 de dezembro de 2015, um casal de islamitas radicalizados de origem paquistanesa abriu fogo em uma festa de natal de uma empresa em San Bernardino (Califórnia), deixando 14 mortos e 22 feridos. Foram abatidos pela Polícia.

- Fort Hood: 13 mortos -

Em novembro de 2009, um psiquiatra militar de origem palestina deixou 13 mortos e 42 feridos na base americana de Fort Hood (Texas). O agressor ficou paralítico, após ser ferido a balas no confronto com a Polícia.

- Centro de imigrantes em Nova York: 13 mortos -

Em 3 de abril de 2009, um homem de origem vietnamita matou 13 pessoas antes de tirar a própria vida em um centro para imigrantes de Binghamton, no estado de Nova York.

- Columbine: 13 mortos -

Em 20 de abril de 1999, em Littleton (Colorado), dois adolescentes assassinaram a tiros 12 colegas de turma e um professor na escola de Ensino Médio Columbine. Depois, suicidaram-se.

- Base naval em Washington: 12 mortos -

Em 16 de setembro de 2013, um ex-reservista naval de 34 anos matou 12 pessoas em uma base naval americana em Washington antes de ser morto.

- Aurora: 12 mortos -

Em 20 de julho de 2012, um jovem matou 12 pessoas e feriu 70 em um cinema, durante a projeção do filme "Batman: O cavaleiro das trevas ressurge" em Aurora, no Colorado.

