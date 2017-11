Congressista dos EUA pede desculpas por foto na Internet

Chicago 22/11/2017 | 23h17

O republicano Joe Barton, membro da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, pediu desculpas nesta quarta-feira por uma foto sua que vazou na Internet.

A foto, que mostra Barton nu e fazendo uma pose sexy, apareceu no Twitter esta semana e desde então circula na Web.

Representante pelo estado do Texas, Barton explicou que seu caso nada tem a ver com a onda de denúncias de assédio sexual nos Estados Unidos envolvendo figuras conhecidas da política, da mídia e da área do entretenimento.

"Enquanto estava separado da minha segunda esposa, antes do divórcio, mantive relações sexuais com outras mulheres adultas", justificou o congressista de 68 anos.

"Todas foram relações consentidas e já acabaram. Lamento por não ter tido um melhor critério na ocasião e sinto por decepcionar meus eleitores".

* AFP