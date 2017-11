Confrontos com militares em região mineira deixa 9 mortos na Venezuela

Caracas 15/11/2017 | 23h37

Nove supostos delinquentes foram mortos nesta quarta-feira (15) por militares, aos quais atacaram a tiros em uma remota zona mineira da Venezuela, onde operam máfias dedicadas à exploração ilegal de ouro, informaram autoridades.

Os fatos ocorreram quando "funcionários em trabalhos de patrulha foram alvos de uma emboscada de bandos armados no setor de Valle Verde, em El Callao (estado de Bolívar, sul)", segundo um boletim policial,

Reforços do Exército e da Polícia foram enviados ao local do confronto armado e deram baixa a nove elementos que mantinham o município de El Callao aterrorizado, acrescentou o boletim.

No tiroteio ficou ferido Freddy López, capitão da militarizada Guarda Nacional e que estava à frente da comissão, segundo o informe, que não detalhou seu estado de saúde.

O confronto ocorreu em uma zona rural de El Callao, que juntamente com o vizinho Sifontes concentra importantes reservas de ouro.

A região, fronteiriça com o Brasil, faz parte de uma extensa faixa conhecida como Arco Mineiro do Orinoco, que o governo se propõe a explorar com empresas multinacionais para compensar a queda dos preços do petróleo.

Em 14 de setembro passado, onze homens morreram em um confronto armado com militares em Tumeremo.

Antes, em 24 de agosto, outras oito pessoas supostamente vinculadas a uma quadrilha morreram em um confronto com guardas e policiais em El Callao.

Em março de 2016, Tumeremo foi cenário do massacre a tiros de 17 mineiros, cujos corpos foram localizados em uma vala comum vários dias após o ataque.

Outro massacre de 11 pessoas foi denunciado meses depois nesta cidade, onde grupos criminosos disputam o controle de jazidas de ouro, segundo autoridades e líderes sociais.

A procuradoria informou que em 2016 foram registrados 21.752 assassinatos no país petroleiro, com taxa de 70,1 homicídios por 100.000 habitantes, quase nove vezes maior que a média mundial.

* AFP