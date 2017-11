Chinesa Tencent supera o Facebook em capitalização na Bolsa

Pequim 21/11/2017 | 09h17

A chinesa Tencent, conhecida por suas redes sociais e jogos eletrônicos, superou nesta terça-feira o Facebook em capitalização na Bolsa e entrou na lista das cinco empresas de tecnologia mais poderosas do mundo.

As ações da Tencent, negociadas na Bolsa de Hong Kong, dobraram de valor no decorrer do ano, estimuladas pelos lucros da empresa, que superam cada vez mais as expectativas dos analistas.

Nesta terça-feira, a capitalização da Tencent alcançou 4,15 trilhões de dólares de Hong Kong - 531 bilhões de dólares -, superando os US$ 519 bilhões do Facebook.

A Tencent, no entanto, ainda está longe da Apple, número um mundial com um valor de 873 bilhões de dólares de capitalização.

O WeChat, popular sistema de mensagens da Tencent, tem quase um bilhão de usuários e revolucionou a indústria tecnológica chinesa.

