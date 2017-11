China revela enorme navio para construir ilhas

Pequim 04/11/2017 | 08h22

A China apresentou um enorme navio descrito com um "criador mágico de ilhas", que é a maior embarcação com capacidade de dragar na Ásia, informou a imprensa estatal neste sábado.

O navio, capaz de fabricar ilhas artificiais do mesmo tipo que país está criando no disputado Mar da China meridional, foi apresentado na sexta-feira em um porto da província de Jiangsu (leste), segundo o jornal estatal China Daily.

A embarcação, que recebeu o nome 'Tian Kun Hao', tem capacidade de cavar 6.000 metros cúbicos por hora, o equivalente a três piscinas de medidas padrão, de acordo com o jornal.

O navio é uma versão maior do modelo que a China usava para dragar areia, barro e corais para transformar recifes e pequenas ilhas do Mar da China Meridional em ilhas artificiais com capacidade de abrigar instalações militares.

Após a conclusão dos testes com a embarcação, em junho do próximo ano, o navio será o maior do tipo na Ásia, destacou o jornal, que o apelidou de "criador mágico de ilhas".

A campanha agressiva de Pequim para construir arquipélagos no Mar da China Meridional é um pondo de disputa com os países vizinhos que reclamam parte destas águas.

A China reivindica praticamente todo o mar, pelo qual transitam a cada ano cinco trilhões de dólares em comércio marítimo e sob o qual há a suspeita de que existem grandes reservas de gás e petróleo.

As amplas demandas de Pequim incomodam as reivindicações do Vietnã, Filipinas, Malásia, Brunei e Taiwan.

A China já havia indicado a conclusão dos projetos em uma área do mar conhecida como Spratlys.

Mas o centro de pesquisas americano 'Asia Maritime Transparency Initiative' informou em agosto que Pequim prosseguia com os trabalhos em parte das águas próximas das ilhas Paracelso.

* AFP