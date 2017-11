China: febre consumista pelo Dias dos Solteiros registra US$ 18 bilhões em vendas

Xangai 11/11/2017 | 13h07

Os chineses se lançaram, neste sábado, na febre consumista do "Dia dos Solteiros", um dia especial com grandes descontos na compra de todos os tipos de produtos, que ao meio-dia registrava ao menos 18 bilhões de dólares em vendas.

À meia-noite na China (14H00 de sexta-feira em Brasília), os usuários da internet começaram a aproveitar as promoções com motivo desta feira comercial lançada em 2009 pelo Alibaba, o gigante nacional do comércio digital, que várias outras plataformas imitaram.

O "Dia dos Solteiros" é para o Alibaba e seus concorrentes uma oportunidade para aumentar maciçamente seu volume de vendas com grandes liquidações.

No sábado ao meio-dia, o Alibaba assegurou ter registrado, através de seu sistema de pagamento online Alipay, cerca de 18 bilhões de dólares em vendas, um valor superior aos 17,8 bilhões de dólares registrados ao final do dia de descontos no ano passado.

Este dia de promoções é considerado um barômetro essencial para avaliar a evolução do setor. Nenhum segmento fica fora das liquidações, que incluem da eletrônica ao leite materno, passando pelo arroz, vestimentas, móveis e cosméticos, entre outros.

* AFP