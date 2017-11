China condena sanções dos EUA contra suas empresas

Pequim 22/11/2017 | 08h02

A China condenou, nesta quarta-feira (22), as novas sanções dos Estados Unidos contra suas empresas que fazem negócios com a Coreia do Norte, em um contexto de pressão de Washington sobre Pequim para que intensifique sua rejeição a Pyongyang.

"Nos opomos a que qualquer país adote sanções unilaterais baseadas em suas próprias leis", disse o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Lu Kang, garantindo que Pequim aplicará "estritamente" as sanções da ONU contra a Coreia do Norte.

* AFP