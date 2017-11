Cheia de rio deixa 26 feridos no sudoeste da Colômbia

Bogota 08/11/2017 | 06h05

Ao menos 26 pessoas ficaram feridas e quatro estão desaparecidas após a cheia de um rio no município de Corinto, sudoeste da Colômbia, anunciaram as autoridades locais na terça-feira à noite.

A cheia, provocada pelas fortes chuvas na região, afetou seis bairros de Corinto, que fica no departamento de Cauca, e tem quase 30.000 habitantes.

De acordo com a Cruz Vermelha, 300 pessoas foram afetadas.

"Nos solidarizamos com as famílias afetadas pela cheia do rio La Paila, em Corinto", escreveu o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, em sua conta do Twitter.

* AFP