Chefe da ONU decepcionado por negativa saudita de suspender bloqueio ao Iêmen

Nações Unidas 16/11/2017 | 19h48

O secretário-geral da ONU, António Guterres, está "muito decepcionado" com o fato de a coalizão liderada pela Arábia Saudita se negar a retirar o bloqueio ao Iêmen, e se comunicou diretamente com Riad, informou o organismo nesta quinta-feira.

A coalizão bloqueou em 6 de novembro as rotas marítimas, os aeroportos e as fronteiras do Iêmen como resposta a um ataque próximo a Riad por parte dos huthis apoiados pelo Irã.

Depois que os repetidos chamados de funcionários da ONU foram ignorados, Guterres escreveu ao embaixador saudita Abdala al-Muallimi nesta quinta para pedir o fim do bloqueio, o qual considera que "já está fazendo retroceder o impacto dos esforços humanitários".

"O secretário-geral está muito decepcionado por não termos visto a retirada do bloqueio", disse o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric.

Guterres e sua equipe estão "desconsolados com as cenas que vimos do Iêmen e pelo risco que os iemenitas continuam correndo".

A ONU qualifica a crise humanitária no Iêmen como a pior do mundo, com 17 milhões de pessoas necessitadas de alimentos, sendo que sete milhões estão sob o risco de desnutrição. O país também luta contra uma epidemia de cólera que deixou um milhão de doentes e ao menos 2.200 mortos.

Em sua carta, Guterres pediu à coalizão que permita os voos da ONU para Sanaa e Áden, e reabra os portos estratégicos de Hodeida e Saleef, ambos em território rebelde e, segundo Riad, usados para traficar armas aos huthis.

OMS, Unicef e PMA, três agências da ONU, advertiram que sem a entrega de alimentos e remédios "milhares de vítimas inocentes, entre elas várias crianças, irão morrer".

