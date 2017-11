Chanceler mexicano visita Brasil em meio a negociação do Nafta

México 23/11/2017 | 21h47

O chanceler mexicano, Luis Videgaray, visitará o Brasil nesta semana a fim de aprofundar a relação bilateral com seu principal parceiro comercial na América Latina, informou a chancelaria do país em um comunicado.

A viagem "é parte da estratégia para dar continuidade aos trabalhos de aprofundamento da relação bilateral e estabelece novos compromissos para avançar no entendimento e cooperação entre ambos os países", apontou a chancelaria.

A visita acontece em meio a incertezas do México sobre o futuro de sua relação comercial com os Estados Unidos, destino de 80% de suas exportações e um grande fornecedor de produtos agrícolas, devido a uma dura renegociação do acordo de livre-comércio integrado pelos dois países e o Canadá.

Videgaray se reunirá nesta sexta-feira com o presidente Michel Temer, para revisar a agenda bilateral e também se encontrará com o ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes e "com representantes das principais empresas mexicanas com sede no Brasil".

Desde fevereiro, Videgaray advertiu que uma das prioridades do governo mexicano é assinar acordos no curto prazo com Brasil e Argentina, considerados os embates com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que colocou em pauta a renegociação do Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), ameaçando deixá-lo

O chanceler mexicano reconheceu que essa divergência com os EUA levou seu país a reconhecer a necessidade de diversificar suas relações econômicas, comerciais e de investimento com outras regiões além da América do Norte.

O Brasil é o principal parceiro comercial do México na América Latina embora seja o oitavo em nível mundial, com um intercâmbio comercial que em 2016 chegou a 7,789 milhões de dólares.

* AFP