Catalunha: Polícia espanhola processa humoristas por 'injúria'

Barcelona 17/11/2017 | 20h27

A Polícia espanhola decidiu processar vários humoristas por injúria, por terem ironizado as forças de segurança enviadas para a Catalunha com o objetivo de impedir o referendo de autodeterminação proibido por Madri.

O humorista Eduard Biosca, da rádio catalã RAC1, que interpreta o senhor Bohigues, disse à AFP nesta sexta-feira que recebeu uma citação judicial para janeiro.

O motivo? Em um programa de 20 de outubro, no qual se falava das condições no navio onde os policiais e guardas civis enviados como reforço pelo Governo espanhol se queixaram da presença de roedores, seu personagem declarava: "Os primeiros 10.000 ratos vieram de Madri".

"Eu interpreto um personagem [...], uma pessoa de bar que fala muito, que é um tonto, uma pessoa que se mete com tudo (...). Estou há dez anos interpretando esse personagem na rádio. Nunca falei nesse programa como eu mesmo, mas como personagem", acrescentou Biosca, que se declara "humorista", e não "jornalista".

Uma fonte policial confirmou a denúncia por injúria, passível de multa.

É a segunda ação desse tipo iniciada pela Polícia Nacional, depois de outra dirigida contra a revista satírica "El Jueves".

Em um artigo de 5 de outubro, "El Jueves" ironizava, dizendo que as forças de segurança "[acabaram] com as reservas de cocaína na Catalunha".

Na quinta-feira, o autor do texto, Joan Ferrus, compareceu diante de um juiz de instrução de Barcelona, mais de uma semana depois de o diretor da revista, Guillermo Martínez-Vela, ter passado pela mesma situação.

"Trata-se de uma peça humorística[...] Todos os nossos leitores entendem que isso é ficção e que, portanto, não vemos injúrias", declarou Martínez-Vela à AFP.

* AFP