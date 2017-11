Candidata da África do Sul vence o concurso Miss Universo

Las Vegas 27/11/2017 | 10h18

A candidata da África do Sul venceu no domingo o concurso Miss Universo, em um evento organizado na cidade americana de Las Vegas.

Demi-Leigh Nel-Peters, de 22 anos, superou as candidatas da Colômbia e Jamaica, Laura González e Davinia Bennett.

A nova rainha da beleza, formada em Administração de Empresas, afirmou durante o evento que sua meia-irmã, que é deficiente, é uma das pessoas que mais a inspiram.

A 66ª edição do concurso, com shows de Fergie e Rachel Platten, reuniu quase 100 mulheres de todo o mundo, incluindo a participação pela primeira vez de representantes do Camboja, Laos e Nepal.

O humorista americano Steve Harvey apresentou o evento pela terceira vez.

Em 2015, Harvey cometeu um grande erro ao anunciar a vitória da Miss Colômbia, quando na realidade a vencedora era a Miss Filipinas, o que provocou um momento de tensão.

Demi-Leigh Nel-Peters, descreveu a Miss Universo como "uma mulher que supera muitos medos e por isto é capaz de ajudar os outros a superar seus medos também".

* AFP