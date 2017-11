Canadá: Quebec cria área protegida para o caribu

Montreal 28/11/2017 | 21h17

O governo de Quebec indicou nesta terça-feira (28) que preservará mais de 10.000 km2 de suas áreas naturais para tentar proteger o caribu, uma espécie em risco de extinção.

Esta reserva natural, com uma área equivalente a um terço da Bélgica, será criada na floresta boreal situada ao norte do lago Saint-Jean e do rio Saint-Laurent, cerca de 900 km ao nordeste de Montreal.

Esta floresta abriga "a maior densidade de caribus em Quebec", disse a ministra do Meio Ambiente de Quebec, Isabelle Melançon.

"A delimitação estabelecida protege não só áreas intensamente utilizadas pelo caribu, mas também demonstrou ser a melhor opção para minimizar os impactos" na indústria florestal, segundo o governo.

A criação de áreas protegidas é uma das medidas da província como parte de seu plano para recuperar a população de caribus (Rangifer tarandus), estimada em cerca de 10.000 exemplares em Quebec, um quarto do total da espécie no Canadá.

A preservação deste habitat, que permitirá proteger também muitas outras espécies, foi reivindicada por ambientalistas e ameríndios.

A exploração industrial das florestas, assim como o incêndios e a presença humana, perturbam o habitat do caribu, uma espécie emblemática que figura na moeda canadense de 25 centavos.

* AFP