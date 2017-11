Canadá apreende 1,3 tonelada de cocaína na costa da América Central

Ottawa 21/11/2017 | 18h37

A Marinha canadense, auxiliada pela Guarda Costeira americana, apreendeu 1,3 tonelada de cocaína em duas operações em frente à costa da América Central, anunciou a Defesa do Canadá nesta terça-feira (21).

Um primeiro procedimento permitiu "a apreensão de 834 quilos de cocaína e a prisão de três supostos contrabandistas" por parte da tripulação do navio NCSM Moncton no âmbito da Operação Caribe.

A segunda operação incluiu 478 quilos de cocaína e a prisão de três pessoas, segundo o comunicado das Forças Armadas canadenses.

Em meio à luta contra o tráfico de drogas entre a América Latina e a América Central, os navios canadenses de defesa costeira são mobilizados no leste do Oceano Pacífico e no Mar do Caribe, onde os patrulhamentos ocorrem em conjunto com a Guarda Costeira americana, recordou o ministério.

* AFP