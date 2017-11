Canadá anuncia 'progressos' para acordo comercial sem China e EUA

Danang 11/11/2017 | 00h02

O governo do Canadá comemorou neste sábado os "progressos" no tratado comercial transpacífico e anunciou a "base" para um acordo entre onze países, sem a inclusão de China e Estados Unidos.

"O ministro (do Comércio) Champagne se congratula com os progressos obtidos (...) para a base de uma nova Aliança Transpacífica intensa e progressista", declarou o governo canadense em comunicado no Twitter.

O Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica (TPP), que após a saída dos Estados Unidos inclui onze países - Brunei, Chile, Nova Zelândia, Cingapura, Austrália, Canadá, Japão, Malásia, México, Peru e Vietnã -, está sendo negociado esta semana em Danang, onde se realiza o Fórum Ásia-Pacífico.

O texto é debatido há anos, mas após a eleição de Donald Trump para a Casa Branca, os Estados Unidos anunciaram sua saída do acordo.

No momento, as negociações para relançar o acordo são complexas e nas últimas horas as delegações em Danang divulgaram versões contraditórias sobre o progresso das discussões.

Na quinta-feira, o Japão anunciou um acordo, o que foi desmentido pelo Canadá.

Nesta sexta, o Chile atribuiu a demora nas negociações à exigência do Canadá de incluir no texto aspectos sobre Internet e propriedade intelectual.

Em seu comunicado, o governo do Canadá admite que "ainda há várias questões pendentes", mas comemora a inclusão de aspectos ambientais e de proteção dos trabalhadores no texto.

* AFP