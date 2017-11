Bruno Mars foi o grande vencedor do American Music Awards

Los Angeles 20/11/2017 | 14h17

Bruno Mars levou o prêmio mais importante dos American Music Awards no domingo, em um espetáculo que prestou homenagem às lendárias divas Diana Ross e Whitney Houston.

Mars, que venceu com os hits de funk e R&B de seu último álbum, "24K Magic", recebeu a estatueta de artista do ano, graças aos votos dos fãs, ao contrário de premiações como o Grammy, que é feita por profissionais.

Os AMA também reconheceram a trajetória de Diana Ross, de 73 anos, e ela foi apresentada através de um vídeo gravado por Barack e Michelle Obama. A falecida Whitney Houston igualmente foi homenageada por ocasião dos 25 anos do filme "O Guarda Costas", marcado pelo hit "I Will Always Love You".

Lady Gaga foi premiada na categoria artista feminina favorita.

