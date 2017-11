Bruno Mars e o hip hop lideram as indicações ao Grammy 2018

Nova York 28/11/2017 | 12h32

O cantor Bruno Mars foi indicado para três das quatro principais categorias do Grammy Awards, o Oscar da música americana, e o rapper Jay-Z lidera o conjunto da categorias com oito indicações, segundo a relação divulgada nesta terça-feira.

Raramente na história do Grammy, que será entregue no dia 28 de janeiro, em Nova York, o hip hop recebeu tanto destaque, com Jay-Z e Kendrick Lamar com sete indicações e Childish Gambino com cinco.

Entre os brasileiros que receberam indicação estão o Trio Brasileiro na categoria de Melhor Álbum de World Music e Antonio Adolfo e Marcello Gonçalves indicados separadamente na categoria Melhor Álbum Latino de Jazz.

A seguir, as principais indicações:

GRAVAÇÃO DO ANO:

Redbone - Childish Gambino

Despacito - Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber

The Story Of O.J. - Jay-Z Humble e Kendrick Lamar 24K Magic - Bruno Mars

ÁLBUM DO ANO:

Awaken, My Love!" - Childish Gambino

4:44 - Jay-z

DAMN - Kendrick Lamar

Melodrama - Lorde

24K Magic - Bruno Mars

CANÇÃO DO ANO:

Despacito - Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber

4:44 - Jay-Z

Issues - Julia Michaels

1-800-273-8255 - Logic Feat, Alessia CaraThat's

What I Like - Bruno Mars

MELHOR ARTISTA NOVO:

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

MELHOR PERFORMANCE POP SOLO

Love So Soft - Kelly Clarkson

Praying - Kesha

Million Reasons -Lady Gaga

What About Us - P!nk

Shape Of You - Ed Sheeran

* AFP