Londres 06/11/2017 | 15h42

As principais bolsas europeias fecharam em leve queda nesta segunda-feira, com exceção de Londres, que subiu 0,03%, batendo um novo recorde do índice FTSE-100, que chegou a 7.562,28 pontos.

Em Frankfurt, o indicador Dax retrocedeu 0,07% e fechou em 13.468,79 unidades, enquanto em Paris o CAC-40 perdeu 0,19%, a 5.507,25 pontos.

Milão fechou em queda de 0,05%, com o indicador FTSE-Mib a 23.003 pontos, enquanto em Madri o Ibex-35 foi o mais atingido, caindo 0,40%, a 10,316,5 pontos

* AFP