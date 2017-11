BMW anuncia recall de 1 milhão de carros nos EUA por risco de incêndio

Frankfurt am Main 03/11/2017 | 15h12

A fabricante de carros de luxo BMW anunciou, nesta sexta-feira (3), o recall de "aproximadamente 1 milhão de veículos" na América do Norte, devido a dois problemas diferentes que criam riscos de incêndios.

O primeiro recall afeta alguns modelos do BMW 3 Series de 2006 a 2011 e é ligado a defeitos na fiação do ventilador de controle climático, disse a empresa em nota. O segundo recall vai resolver um problema com a válvula de aquecimento de certos modelos de BMW de 2007 a 2011 equipados com um motor de 6 cilindros.

* AFP