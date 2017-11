Bill de Blasio reeleito prefeito de Nova York

Nova York 08/11/2017 | 02h00

O democrata Bill de Blasio foi reeleito nesta terça-feira prefeito de Nova York para mais quatro anos de mandato, informou a imprensa local.

O prefeito, que se apresenta como um defensor da população de Nova York diante da ameaça do presidente Donald Trump, obteve uma fácil vitória sobre a republicana Nicole Malliotakis, com 64% dos votos, segundo projeções baseadas em 68% das urnas.

Com 8,5 milhões de habitantes, um orçamento anual de 85 bilhões de dólares e 295.000 funcionários sob seu comando, se diz que o prefeito da maior cidade dos Estados Unidos tem "o segundo posto mais difícil do país", depois do presidente.

"Minha esperança é que possamos recuperar a ideia de uma cidade coerentemente democrática e progressista por muitos anos", disse De Blasio na semana passada.

A eleição, que teve uma participação baixa, foi vista pelos analistas como um aval a um político representativo de uma cidade eminentemente democrata, onde em 2016 Hillary Clinton obteve 80% dos votos.

Em uma cidade onde até os cachorros vestem casacos de caxemira, De Blasio se apresentou como um defensor dos menos favorecidos e defendeu "um imposto para os milionários", sobretudo para modernizar um metrô cada vez mais arcaico.

"Antes da minha chegada à prefeitura, foram tomadas muitas medidas para ajudar a um pequeno número de nova-iorquinos, mais do que para responder às necessidades da maioria", disse no sábado em uma entrevista.

O prefeito manteve sua principal promessa de 2013: abrir as escolas públicas da cidade para crianças a partir dos três anos, uma pequena revolução nos Estados Unidos, onde isso não é possível até os cinco. E, contrariando as previsões, conseguiu baixar a criminalidade como seus antecessores Bloomberg e Rudy Giuliani, com somente 242 assassinatos este ano, um mínimo recorde.

* AFP