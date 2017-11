Barulho detectado no mar não corresponde a submarino argentino perdido

Buenos Aires 20/11/2017 | 22h27

Estudos descartaram que o barulho detectado no fundo do Atlântico Sul tenha tido origem no submarino argentino perdido há cinco dias com 44 tripulantes a bordo, informou nesta segunda-feira a Armada Argentina.

"A análise da assinatura acústica não corresponde a algo batendo contra um casco" de submarino, disse o porta-voz da Armada, Enrique Balbi.

O som, detectado por dois navios argentinos e registrado por um avião da Marinha americana para seu posterior estudo em terra, "é de origem biológica", disse Balbi.

O porta-voz anunciou que navios oceanográficos argentinos com sonda de varredura do leito marinho irão, de todos os modos, ao ponto onde se detectou o som "para que não haja dúvidas e para descartar esse barulho".

"O navio polar brasileiro irá se juntar e os três vão fazer uma varredura com sua sonda multi-feixe para que não fiquem dúvidas e para descartar esse barulho, como diz a análise da assinatura acústica, que é um barulho que não corresponde a algo batendo em um casco".

O som foi registrado a 200 metros de profundidade e 360 km da costa em frente à península Valdés (Chubut, sul), ponto que se encontrava na rota prevista do submarino "ARA San Juan".

"A busca continua", disse Balbi, detalhando que 14 embarcações e 10 aeronaves participam do rastreamento permanente da zona.

Sete países participam na busca, desde quinta-feira, que é realizada durante as 24 horas do dia em meio a uma tempestade que atinge o Atlântico Sul.

* AFP