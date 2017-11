Buenos Aires 20/11/2017 | 22h07

Estudos descartaram que o barulho detectado no fundo do Atlântico Sul tenha tido origem no submarino argentino perdido há cinco dias com 44 tripulantes a bordo, informou nesta segunda-feira a Armada Argentina.

"A análise da assinatura acústica não corresponde a algo batendo contra um casco" de submarino, disse o porta-voz da Armada, Enrique Balbi.

* AFP