Barbie veste hijab em homenagem a atleta olímpica Ibtihaj Muhammad

Nova York 13/11/2017 | 20h57

O grupo Mattel apresentou nesta segunda-feira (13) sua primeira Barbie com hijab, em homenagem à esgrimista Ibtihaj Muhammad, que em 2016 se tornou a primeira atleta americana a participar de Jogos Olímpicos com a cabeça coberta por um véu.

A boneca, que veste uniforme idêntico ao da esportista, estará à venda pela internet a partir de 2018, explicou à AFP uma porta-voz da companhia.

"Estamos muito contentes em homenagear Ibtihaj Muhammad com uma boneca Barbie única! Ibtihaj inspira mulheres e meninas de todas as partes a romperem barreiras", explicou a Mattel nas redes sociais, ao lado de uma foto da esgrimista segurando uma réplica.

Muhammad, de 31 anos, assegurou que se trata de "um sonho de infância que virou realidade".

"Sinto-me orgulhosa de saber que meninas em todas as partes do mundo agora podem brincar com uma Barbie que decide usar um hijab!", escreveu em sua conta no Twitter.

Não é a primeira vez que a Mattel, que enfrenta problemas econômicos, homenageia uma esportista olímpica americana.

Em 2016, a empresa apresentou uma boneca inspirada na ginasta Gabrielle Douglas, que faturou dois ouros em Londres-2012, ao vencer o concurso individual e por equipes.

A chegada da Barbie com hijab coincide com as especulações de que a empresa Hasbro (Monopoly) tenta comprar a Mattel, segundo o jornal The Wall Street Journal.

* AFP