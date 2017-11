Bancos britânicos superam teste de resistência

Londres 28/11/2017 | 06h27

Todos os bancos britânicos foram aprovados nos testes de resistência que medem sua capacidade para enfrentar condições econômicas brutalmente desfavoráveis, anunciou o Banco da Inglaterra (BoE).

Os sete principais bancos do país - Barclays, HSBC, RBS, Lloyds Banking Group, Nationwide, Santander UK e Standard Chartered - foram submetidos ao teste, de acordo com o BoE, o banco central do Reino Unido.

Estes bancos poderão seguir estimulando a economia, inclusive no caso de um Brexit "desordenado", destacou o BoE.

