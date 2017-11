Banco de Inglaterra eleva principal taxa de juros pela primeira vez desde a crise

Londres 02/11/2017 | 12h07

O Banco da Inglaterra (BoE) elevou nesta quinta-feira sua principal taxa de juros pela primeira vez desde a crise financeira internacional de 2008, a 0,50%, em uma tentativa de conter a inflação que cresce desde a votação a favor do Brexit.

Apenas dois dos nove integrantes do comitê de política monetária do BoE defenderam a manutenção da taxa em seu mínimo histórico de 0,25%, aprovada em agosto de 2016 para ajudar a economia britânica a superar o impacto provocado pela futura saída do Reino Unido da União Europeia.

Os outros sete integrantes do comitê decidiram elevar a taxa principal a 0,50%, o nível aplicado no momento em que os britânicos votaram a favor do Brexit.

Esta é a primeira vez que o BoE eleva os juros desde julho de 2007.

O banco central inglês decidiu ainda, por unanimidade, não modificar os programas de compra de ativos.

A inflação em outubro na Grã-Bretanha chegou a 3,2% em ritmo anual, segundo analistas, um resultado da desvalorização da libra após o referendo do Brexit, em junho de 2016, e do recente aumento dos preços da energia, segundo o BoE.

* AFP