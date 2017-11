Balanço definitivo do incêndio na Torre Grenfell de Londres: 70 mortos

Londres 16/11/2017 | 08h02

Setenta pessoas morreram no grande incêndio em um prédio de apartamentos populares em Londres no mês de junho, de acordo com o balanço definitivo divulgado nesta quinta-feira pela polícia, após uma complexa investigação forense.

O incêndio se propagou em grande velocidade pela Torre Grenfell no dia 24 de junho. Os 293 moradores presos tinham como única saída as escadas repletas de fumaça.

Setenta pessoas morreram, informou a Polícia Metropolitana de Londres em um comunicado, após a conclusão de uma "gigantesca operação de busca e recuperação".

A pessoa de mais idade entre as vítimas fatais tinha 82 anos. Entre os mortos também estavam diversas crianças.

"As equipes de especialistas que trabalharam na Torre Grenfell e no necrotério ampliaram os limites do que era cientificamente possível para identificar as pessoas", afirmou o comandante da polícia, Stuart Cundy.

Os especialistas rastrearam minuciosamente as mais de 15 toneladas de escombros de cada andar do edifício em busca de vestígios como dentes e ossos.

O trabalho teve o auxílio de cães farejadores, antropólogos forenses, arqueólogos e odontologistas.

* AFP