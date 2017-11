Avião da Marinha americana cai no mar das Filipinas com 11 pessoas a bordo

Tóquio 22/11/2017 | 06h32

Um avião militar americano com 11 pessoas a bordo caiu no mar das Filipinas quando seguia para um porta-aviões, anunciou nesta quarta-feira a Marinha dos Estados Unidos.

"Um avião da Marinha dos Estados Unidos com 11 tripulantes e passageiros caiu no mar ao sudeste de Okinawa", afirma um comunicado.

"A operação de resgate está em curso e o estado de saúde da equipe será avaliado pelos médicos do 'USS Ronald Reagan'", completa a nota, em referência ao porta-aviões que era o destino da aeronave.

"As causas do acidente não são conhecidas no momento", afirmou a Marinha americana.

O ministério japonês da Defesa informou à AFP que oito pessoas que estavam no avião foram resgatadas e que o acidente pode ter sido provocado por uma falha no motor.

Desde quinta-feira passada, a região Okinawa (Japão) é cenário de manobras militares conjuntas entre Japão e Estados Unidos com a participação de 14.000 militares americanos e do 'USS Ronald Reagan'.

hg/sls/ra.zm/fp

* AFP