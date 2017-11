Autoridades elevam alerta para vulcão em Bali, após cancelamento de voos

Dempassar 26/11/2017 | 22h12

Dezenas de voos foram cancelados em Bali, ilha turística da Indonésia, em razão do vulcão Agung, que entrou em atividade e está emitindo fumaça a milhares de metros de altitude, informaram as autoridades neste domingo (27), que decidiram elevar ao máximo o alerta de erupção.

Pelo menos 2.000 passageiros foram afetados, incluindo muitos turistas australianos.

A última erupção do Monte Agung remonta a 1963. Naquela ocasião, o vulcão expeliu cinzas que chegaram a Jacarta, a cerca de mil quilômetros de distância. As seguidas erupções deixaram quase 1.600 mortos.

Já na segunda-feira (noite de domingo no Brasil), as autoridades decidiram elevar ao nível máximo o alerta de erupção, ante o temor de uma ocorrência significativa iminente.

"O nível de alerta do vulcão foi elevado ao nível máximo", disse o vulcanólogo Gede Suantika. "Tremores constantes podem ser sentidos", advertiu.

Mais cedo neste domingo, a fumaça chegava a até 4.000 metros acima do cume do vulcão e 28 voos de e para o Aeroporto Internacional de Denpasar foram cancelados, indicou Arie Ahsanurrohim, porta-voz do aeroporto.

O aeroporto permaneceu aberto e cabia às empresas decidir se desejavam cancelar ou desviar seus voos, acrescentou.

"Tentamos tornar o aeroporto o mais confortável possível para os passageiros afetados. No momento, habilitamos salas para que possam abrir suas bagagens e assistir a filmes e relaxar um pouco".

"Tenho que ir trabalhar amanhã, o que vou fazer para pagar minhas contas?", lamentava Jake Vidler, um turista de Sydney.

Quando o vulcão despertou em setembro, as autoridades decretaram alerta máximo e 140 mil pessoas foram evacuadas da ilha.

Um mês depois, a situação se acalmou e muitos moradores voltaram para suas casas.

Mas, na terça-feira, o Monte Agung rugiu novamente, forçando 25 mil pessoas a se refugiarem.

* AFP