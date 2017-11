Autor do ataque em Nova York deixou bilhete expressando lealdade ao EI

Nova York 01/11/2017 | 10h52

O homem que jogou sua caminhonete contra ciclistas em Nova York teria deixado um bilhete expressando sua lealdade do grupo Estado Islâmico, informou a imprensa americana esta quarta-feira.

O jornal The New York Times, citando dois oficiais de segurança, afirmou que o homem escreveu a mão bilhetes em árabe, achados perto do veículo.

No entanto, os investigadores ainda não estabeleceram uma ligação direta entre o suspeito, um uzbeque identificado como Sayfullo Saipov, e o grupo extremista.

O New York Post disse que os bilhetes do suspeito foram achados dentro da caminhonete e que os investigadores também teriam encontrado uma foto de uma bandeira do EI.

Oito pessoas morreram na terça-feira depois de um homem jogar sua caminhonete contra ciclistas e pedestres em Nova York, em "um ato de terrorismo" em Manhattan, de acordo com o prefeito Bill de Blasio. Outras 11 pessoas ficaram gravemente feridas.

* AFP