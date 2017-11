Atriz Lupita Nyong'o critica revista Grazia por retocar foto sua

Londres 10/11/2017 | 17h17

A atriz queniana Lupita Nyong'o criticou a edição britânica da revista Grazia por retocar digitalmente seu cabelo em uma foto sua na última edição da publicação.

Para a artista de 34 anos, ganhadora de um Oscar por seu papel em "12 anos de Escravidão", essa decisão está pautada em uma visão "eurocêntrica" da beleza.

Em uma extensa mensagem publicada na rede social Instagram, Nyong'o comentou que estava feliz por aparecer na página de uma revista porque "era a oportunidade de ensinar a quem tem a pele escura e o cabelo crespo, principalmente as crianças, de que somos bonitos como somos".

Porém, "fiquei decepcionada que a (revista) Grazia UK tenha me convidado para estar em suas páginas para depois me modificar e alisar o meu cabelo, para fazê-lo coincidir com a sua noção do que considera um cabelo bonito", ressalta a atriz em texto divulgado juntamente com a foto alterada pela revista e duas imagens retocadas feitas durante a mesma sessão fotográfica.

No Twitter, a queniana escreveu que sentia-se "decepcionada" pelo fato de que tinham modificado o seu cabelo para torná-lo mais semelhante a uma visão "eurocêntrica" do que é considerado um belo cabelo.

A edição britânica da revista pediu desculpas por meio de um comunicado publicado nesta sexta-feira (10) à tarde em sua página online e acrescentou não ter requisitado a modificação da fotografia.

"A revista Grazia deseja esclarecer que em nenhum momento emitiu um pedido editorial ao fotógrafo para alterar o cabelo de Lupita Nyong'o para a edição dessa semana, ou a modificamos nós mesmos", relata a publicação, que reconhece que deveria ter tido um maior controle editorial.

Grazia UK fez questão de ressaltar o seu compromisso em "representar a diversidade em nossas páginas".

* AFP