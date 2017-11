Atentados no Iêmen deixam cinco mortos

Aden 05/11/2017 | 09h32

Dois ataques suicidas atribuídos à Al-Qaeda contra as forças de segurança pró-governo foram registrados neste domingo em Aden e deixaram pelo menos cinco mortos, o que acabou com meses de calma nesta grande cidade do sul do Iêmen.

O primeiro ataque, com um carro-bomba, teve como alvo o comboio do secretário de Segurança da cidade, o general Shalal Shaye, quando entrava em seu quartel.

"Ao menos cinco policiais morreram e outros ficaram feridos", afirmou uma fonte oficial.

O general Shaye e seus guardas escaparam ilesos do ataque.

Após o atentado foi registrado um tiroteio entre combatentes da Al-Qaeda e a polícia.

No segundo ataque, um homem-bomba entrou no quartel da brigada criminal de Aden e detonou os explosivos.

A ação provocou um incêndio e um novo tiroteio entre os guardas e "elementos da Al-Qaeda".

Durante o ataque, criminosos entraram no quartel e queimaram documentos.

Nenhum balanço foi divulgado sobre o segundo ataque.

Desde que as forças pró-governo recuperaram o controle de Aden dos rebeldes xiitas huthis em 2015, o general Shaye, considerado o pesadelo dos jihadistas, sobreviveu a cinco atentados.

As forças comandadas pelo general travam uma guerra contra os jihadistas em Aden, que não havia sofrido grandes ataques nos últimos meses.

Os serviços oficiais contam com o apoio dos Emirados Árabes Unidos, um dos pilares da coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita, que atua militarmente no Iêmen desde março de 2015 em apoio ao presidente Abd Rabbo Mansur Hadi e seu governo.

As forças de segurança de Aden comandadas pelo general Shaye competem com outros serviços de segurança apoiados pelo vice-presidente do Iêmen, Ali Mohsen al-Ahmar, considerado uma figura próxima do Al-Islah, o braço iemenita da Irmandade Muçulmana, e apoiado pela Arábia Saudita.

* AFP