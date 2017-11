Atentado suicida deixa 8 mortos no Afeganistão

Jalalabad 23/11/2017 | 13h12

Pelo menos oito pessoas morreram nesta quinta-feira em Jalalabad, no leste do Afeganistão, quando um suicida explodiu sua carga entre a multidão, indicaram várias fontes.

O homem, que estava a pé, explodiu sua carga quando dezenas de pessoas protestavam a favor de um comandante da polícia local que havia sido demitido, indicou à AFP Attaullah Khogyani, um porta-voz da Nangarhar, província que faz fronteira com o Paquistão.

"Infelizmente, oito pessoas morreram, todas civis", lamentou. O ataque deixou cerca de 15 feridos, incluindo várias crianças, acrescentou.

O diretor provincial da Saúde confirmou esse balanço e explicou que alguns dos feridos estão em estado crítico.

No momento, nenhum grupo reivindicou o ataque.

Os talibãs costumam operar na província de Nangarhar, considerada a fortaleza dos jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI) no Afeganistão.

De acordo com autoridades afegãs e americanas, o EI está perdendo terreno nesta área e seus combatente só estão presentes em dois ou três distritos, em comparação com os nove onde estavam em janeiro.

No entanto, o EI tem intensificado seus ataques no leste do país e em Cabul, a capital afegã. Em algumas áreas, o EI confronta o Talibã.

* AFP