Cabul 16/11/2017 | 08h17

Ao menos sete pessoas morreram em um atentado executado por um homem-bomba do lado de fora de um salão de casamento em Cabul no qual acontecia uma cerimônia, anunciaram as autoridades.

O homem-bomba tentou entrar no edifício, mas foi bloqueado no controle de segurança, onde detonou a carga explosiva, informou o porta-voz da polícia de Cabul, Abdul Basir Mujahid.

"Alguns policiais estão entre as vítimas", disse.

* AFP