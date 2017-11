Atentado no Iraque mata 21 pessoas

Kirkuk 21/11/2017 | 12h07

Ao menos 21 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas nesta terça-feira em um atentado com carro-bomba em Tuz Khormatu, cidade ao norte de Bagdá, indicou à AFP uma autoridade do serviço de segurança.

A caminhonete, conduzida por um suicida, explodiu em um mercado de frutas e legumes do centro da cidade em uma hora de grande movimento, segundo a autoridade.

Cerca de 50 pessoas foram feridas, acrescentou.

O deputado turcomano Niazi Maamar Oglu estimou que um atentado desta magnitude não acontecia nesta cidade "há muitos anos".

O ataque ainda não foi reivindicado, mas todos os indícios apontam para o grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Há alguns dias, as forças iraquianas retomaram do EI a última localidade que ainda controlavam no país.

Tuz Khormatu, cidade de 150.000 habitantes onde vivem turcomanos, curdos e árabes, foi palco de uma onda de violência durante sua retomada pelas forças iraquianas das áreas disputadas com os curdos em outubro.

Há tempos, a situação é de grande tensão entre curdos e turcomanos.

* AFP