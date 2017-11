Ataque dos EUA na Somália mata mais de 100 islamitas (oficial)

Washington 21/11/2017 | 15h42

Os Estados Unidos realizaram nesta terça-feira (21) um ataque aéreo na Somália contra o grupo Al-Shebab, vinculado à rede Al-Qaeda, matando mais de 100 extremistas islâmicos, declarou o Comando americano na África (AFRICOM).

"Em coordenação com o governo federal da Somália, as forças dos Estados Unidos realizaram nesta terça-feira, 21 de novembro, às 10H30 (05H30 de Brasília) um ataque aéreo contra um campo do grupo Al-Shebab, matando mais de 100 militantes", informa o comando em um comunicado.

* AFP