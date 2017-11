Ataque contra prefeito pró-refugiados comove Alemanha

Berlim 28/11/2017 | 15h07

A chanceler alemã, Angela Merkel, manifestou seu horror depois da agressão sofrida por um prefeito de seu partido, esfaqueado por um homem contrário à política de acolhimento de refugiados.

O prefeito de Altena, cidade no oeste da Alemanha, foi esfaqueado no pescoço por um homem que protestava contra a política pró-refugiados do município.

Apesar de um ferimento de 15 centímetros, o prefeito Andreas Hollstein já recebeu alta do hospital.

"Estou horrorizada com esse ataque a faca", disse Merkel no Twitter, por meio de seu porta-voz.

"Nunca devemos aceitar que as pessoas possam ser agredidas porque ajudaram outras pessoas", comentou seu ministro da Justiça, Heiko Maas.

"Os serviços de segurança partem do princípio de que esse ataque tem uma motivação política, dadas as palavras pronunciadas pelo agressor", indicou o ministro-presidente do Estado regional de Renânia do Norte-Westfália, onde aconteceu o ataque, na noite de segunda.

O prefeito foi ferido no pescoço quando estava na frente de um restaurante kebab.

Visivelmente alcoolizado segundo testemunhas e armado com uma faca de 22 centímetros, o agressor, de 56 anos, perguntou: "Você é o prefeito?".

Então, criticou duramente sua política de acolhida de imigrantes, relatou a imprensa alemã. Em seguida, agrediu-o, antes de ferir levemente um funcionário do restaurante, que agiu em defesa do prefeito.

Ainda com curativo no pescoço, ele agradeceu aos funcionários do restaurante, que o ajudaram a neutralizar o agressor e chamaram a polícia.

- Uma política generosa -

De cerca de 18 mil habitantes e com uma generosa política pró-imigrantes, Altena acolheu mais refugiados do que lhe cabia, segundo o sistema nacional de distribuição.

Nas legislativas de setembro, a extrema-direita da AfD conseguiu, nessa circunscrição, um resultado mais fraco do que em nível nacional (11,6%).

"De qualquer maneira, vou continuar me ocupando das pessoas e, particularmente, dos refugiados. Os que já estão em nossa cidade e os que chegarão a ela", garantiu o prefeito.

O agressor deve ser processado por "tentativa de assassinato". Como há suspeita de que teria "problemas mentais", ele será alvo de "análise", disse um porta-voz do Ministério Público, Gerhard Pauli.

Mais de um milhão de solicitantes de asilo chegaram à Alemanha desde 2015, após a decisão de Angela Merkel de abrir as portas do país. Essa decisão lhe valeu críticas, e um aumento considerável da presença da extrema-direita no Parlamento, após as eleições legislativas de setembro.

O caso de Altena relembra uma agressão parecida contra a prefeita de Colônia, Henriette Reker, em outubro de 2015. Ela foi gravemente ferida por um simpatizante de extrema-direita que denunciava a chegada de solicitantes de asilo à cidade.

Hoje, Reker manifestou seu apoio a Hollstein: "O ódio e a violência não são uma solução, são o problema", afirmou.

* AFP