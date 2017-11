AT&T amincia que Departamento de Justiça se opôs à fusão com Time Warner

Washington 20/11/2017 | 19h57

A AT&T anunciou nesta segunda-feira que os agentes antitruste dos EUA apresentaram ação para bloquear sua fusão com a Time Warner, estabelecendo uma grande batalha judicial sobre a fusão de US$ 85 bilhões.

O acordo anunciado há mais de um ano uniria o conteúdo da Time Warner, que tem os canais HBO e CNN com o serviço de internet e TV paga AT&T.

A declaração da AT&T acontece antes do aguardado anúncio do Departamento de Justiça dos EUA.

A AT&T reafirmou seus planos de enfrentar o processo do governo, argumentando que se trata de uma fusão "vertical", sem sobreposição competitiva.

"O processo do Departamento de Justiça de hoje é uma saída radical e inexplicável de décadas de precedentes antitruste", disse o conselheiro geral da AT&T, David McAfee.

"As fusões verticais como esta são rotineiramente aprovadas porque beneficiam os consumidores sem remover qualquer concorrente do mercado. Não vemos nenhuma razão legítima para que nossa fusão seja tratada de forma diferente", acrescentou. "Estamos confiantes de que o tribunal rejeitará as reivindicações do governo e permitirá essa fusão sob precedentes legais de longa data".

* AFP