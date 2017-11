Astro francês das redes sociais provoca distúrbio com a polícia na Bélgica

Bruxelas 15/11/2017 | 18h02

Uma apresentação não autorizada de um astro francês das redes sociais em Bruxelas provocou um distúrbio com a polícia, quatro dias depois de incidentes registrados no centro da capital belga após a classificação do Marrocos para a Copa do Mundo.

O novo incidente aconteceu quando uma equipe da polícia pediu ao músico que encerrasse uma apresentação numa praça do centro da cidade, que era assistida por centenas de jovens, informou o porta-voz da polícia de Bruxelas, Olivier Slosse.

O distúrbio destruiu "vitrines e, pelo menos, um veículo", assinalou a polícia. Os agentes prenderam 16 pessoas, segundo o prefeito de Bruxelas, Philippe Close, citado pela agência Belga.

Segundo a imprensa local, o artista é conhecido como "Vargasss92" e é popular nas redes sociais", indicou a polícia, assinalando que ele "não contava com a autorização necessária".

Às 17h30 locais, os policiais haviam dispersado a multidão concentrada nos arredores da turística Grand Place, mas continuavam atrás de pequenos grupos, segundo Slosse.

O prefeito de Bruxelas, alvo de críticas motivadas pelo dispositivo policial do fim de semana, que deixou 22 policiais feridos no sábado, anunciou que a situação estava sob controle pouco antes das 18h locais.

"Novamente uma violência inaceitável e incompreensível no centro de Bruxelas", lamentou no Twitter o ministro do Interior belga, Jan Jambon.

Na noite de sábado, a celebração da vitória do Marrocos contra a Costa do Marfim gerou distúrbios que resultaram em veículos incendiados e lojas saqueadas, não muito longe do local dos confrontos de hoje.

Outro artista, o rapper belga conhecido como Benlabel, será julgado em 5 de janeiro na Bélgica por, supostamente, ter feito um chamado no Facebook a "queimar tudo" em uma grande avenida de Bruxelas após a partida.

* AFP