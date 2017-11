Assassino em série aterroriza comunidade na Flórida

Tampa 16/11/2017 | 18h17

Um assassino em série circula livremente em Tampa, na Flórida, escolhendo suas vítimas aparentemente de forma aleatória nas ruas escuras. Os moradores foram aconselhados a não andar sozinhos de noite e estão com medo de que o homicida esteja entre eles.

Na terça-feira de madrugada, um homem de 60 anos, Ronald Felton, foi a quarta vítima fatal de uma série de misteriosos assassinatos que começou em 9 de outubro em Seminole Heights, perto do centro de Tampa.

Os quatro assassinatos aconteceram a menos de 800 metros um do outro neste bairro histórico. Todas as vítimas caminhavam sozinhas pela rua no momento e foram mortas com um tiro, sem razão aparente. Nenhuma delas foi roubada.

Felton, um trabalhador da construção desempregado, atravessa a rua antes do amanhecer quando alguém atirou na sua cabeça por trás, segundo a polícia.

Como nos casos anteriores, o assassino desapareceu na noite, driblando a polícia apesar de todo o reforço policial na cidade.

Seu aparente conhecimento do local levanta a suspeita de que o assassino vive no bairro.

"É um assassino, um assassino a sangue frio e está jogando xadrez", disse à AFP Raphael Rodríguez, um residente local de 39 anos.

"Espero que a polícia o prensa, mas ele está usando seu cérebro e tem que ser do bairro, porque olha como ele foge rápido", acrescentou.

Rodríguez comentou que agora os vizinhos tentam olha mais conscientemente as pessoas que os cercam que a comunidade está vivendo um estado de hipervigilância.

Ryan Reynolds, de 37 anos, tem dormido em um parque porque atualmente não tem trabalho. Mas se está preocupado, não quer admitir.

"Ele está atacando aleatoriamente as pessoas que não estão alerta", disse.

* AFP