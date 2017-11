Assassino Charles Manson morre aos 83 anos

Los Angeles 20/11/2017 | 10h37

O homicida americano Charles Manson, líder do grupo que assassinou a atriz Sharon Tate em 1969, morreu aos 83 anos, informaram a imprensa local e a administração penitenciária da Califórnia.

Manson, um dos criminosos mais conhecidos nos Estados Unidos, estava na prisão há mais 40 anos.

A onda de assassinatos violentos promovidos sob seu comando provocaram pânico na cidade e comoveram o mundo.

O guru da "família Manson", sua seita, foi condenado à morte em 1971 ao lado de quatro de seus discípulos pelo assassinato de sete pessoas, incluindo Sharon Tate, esposa do cineasta Roman Polanski que estava grávida de oito meses e meio, em agosto de 1969.

As condenações foram comutadas para prisão perpétua.

Debra Tate, irmã de Sharon, declarou ao site TMZ que recebeu um telefonema dos responsáveis pela prisão onde o criminoso estava detido anunciado que Charles Manson, doente há tempos, havia falecido durante a noite de domingo.

A morte do psicopata foi confirmada pouco depois por uma fonte do Departamento de Correção e Reabilitação da Califórnia (CDCR).

Charles Manson "morreu de causas naturais, no domingo, às 20H13" locais (00H13 de segunda-feira no horário de Brasília) em um hospital do condado de Kern, anunciou em um breve comunicado a autoridade penitenciária do estado.

De acordo com o site TMX, o psicopata foi transferido da prisão estadual de Corcoran para o hospital de Bakersfield, uma cidade do condado de Kern, em janeiro para ser operado por lesões no intestino e uma hemorragia interna, mas seu estado foi considerado muito frágil para isto e ele retornou à prisão.

Mais de 50 anos depois, os assassinatos da "família" Manson continuam a atormentar as consciências e provocar um fascínio mórbido, alimentado por livros, músicas, circuitos turísticos, sites e filmes.

No final dos anos 1960, Manson ordenou a seus discípulos que matassem ao acaso moradores brancos de bairros abastados de Los Angeles, na esperança de provocar uma guerra racial apocalíptica.

A seita liderada por Manson cometeu ao menos nove assassinatos. Mas foi a onda de violência dos dias 9 e 10 de agosto de 1969, com suas sete vítimas, que mais marcou as consciências.

Em 2012, Manson apresentou seu enésimo pedido de libertação antecipado, que foi negado, e agora precisa esperar até 2027 para apresentá-lo novamente.

No fim de 2014, ele recebeu autorização para se casar com uma mulher de 26 anos, Afton Elaine Burton, um casamento que finalmente não ocorreu, já que a autorização expirou antes da realização da cerimônia.

Afton Elaine Burton, que deseja ser chamada de "Star" (estrela), descobriu a ideias de Manson quando era adolescente e sua profunda admiração a levou a se mudar para Corcoran, cidade da penitenciária, para poder visitar o noivo com mais frequência.

* AFP