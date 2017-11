Argentina vai sediar Exposição Internacional em 2023

Buenos Aires 15/11/2017 | 20h52

A Argentina será a sede da próxima Exposição Internacional, em 2023. Sua candidatura superou as de Estados Unidos e Polônia na eleição realizada nesta quarta-feira (15) em Paris, informou a chancelaria argentina.

Trata-se da primeira vez que um país latino vai receber a mostra, no âmbito do Escritório Internacional de Exposições (BIE, na sigla em francês).

A primeira Exposição Universal foi realizada em Londres em 1862, e a de 1889, em Paris, deixou como legado a Torre Eiffel.

A chancelaria afirmou que, para a Buenos Aires Expo 2023, o tema escolhido é "Indústrias criativas na convergência digital".

O objetivo é destacar "aquelas indústrias baseadas no conhecimento e no desenvolvimento de produtos digitais, em linha com diversos projetos de promoção deste tipo de economia em todo o país e, sobretudo, em Buenos Aires", explicou a chancelaria.

Com a exposição, a Argentina propõe se reinstalar "como porta de acesso à região e referência em matéria de economia regional, setor que mobiliza no mundo recursos de 4,3 bilhões de dólares".

A Buenos Aires Expo 2023 soma-se, assim, aos grandes eventos internacionais que a Argentina vai receber, como a XI Reunião Ministerial da Organização Mundial de Comércio (OMC) de 11 a 14 de dezembro, os Jogos Olímpicos da Juventude 2018 em outubro do ano que vem e a reunião de cúpula do G20.

* AFP