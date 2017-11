Arábia Saudita intercepta um míssil balístico lançado do Iêmen

Riade 30/11/2017 | 21h12

A Arábia Saudita interceptou e destruiu nesta quinta-feira um míssil lançado do Iêmen contra a cidade meridional de Khamis Mushait, anunciou a imprensa estatal saudita.

"O míssil foi destruído e não provocou vítimas", informou a agência Saudi Press Agency, citando o porta-voz da coalizão militar árabe dirigida por Riad que intervém no conflito iemenita, Turki Al Maliki.

O canal de televisão Al Masira controlada pelos rebeldes havia afirmado anteriormente que o míssil alcançou um objetivo militar na Arábia Saudita, algo que as autoridades sauditas negaram.

Previamente, o chefe rebelde Abdelmalek al Huti ameaçou com represálias caso o bloqueio no Iêmen, imposto no começo deste mês em resposta a um míssil disparado pelos huthis, permanecesse.

"Se o bloqueio continuar, sabemos muito bem [que objetivos] causarão um grande sofrimento e como alcançá-los", disse em um discurso retransmitido pela rede Al Masira.

Riad acusa seu rival Irã de apoiar os huthis no Iêmen e no começo deste mês o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman disse que isso "poderia ser considerado um ato de guerra".

A Arábia Saudita acusou o Irã de fornecer armas aos huthis. Teerã nega estas acusações.

