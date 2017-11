Arábia Saudita afirma que Hariri pode sair do país quando desejar

Riad 16/11/2017 | 10h57

O primeiro-ministro demissionário do Líbano, Saad Hariri, pode deixar a Arábia Saudita "quando desejar", afirmou nesta quinta-feira o ministro saudita das Relações Exteriores, Adel al-Jubeir.

"Hariri está aqui por sua própria vontade e pode sair quando desejar", declarou Al Jubeir.

Na quarta-feira, o presidente libanês Michel Aun acusou a Arábia Saudita de reter Hariri em seu território contra sua vontade.

"Não podemos retê-lo, isto é falso", completou o chanceler saudita durante uma entrevista coletiva ao lado de seu colega francês Jean-Yves Le Drian.

O ministro francês confirmou que vai se encontrar com Hariri, que foi convidado pelo presidente francês Emmanuel Macron a viajar para a França.

No dia 4 de novembro, Hariri surpreendeu e renunciou ao cargo de primeiro-ministro em um discurso transmitido a partir da Arábia Saudita e desde então não retornou a seu país.

Na quarta-feira, Aoun acusou a Arábia Saudita de manter Saad Hariri em detenção.

Mas nesta quinta-feira, ao saber que Hariri deve viajar para a França, Aun afirmou que "a aceitação do convite é o início de uma solução para a crise".

"Vou aguardar o retorno do primeiro-ministro Hariri de Paris para decidir as próximas medidas a respeito do governo", escreveu Aoun no Twitter.

* AFP