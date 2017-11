Arábia Saudita adverte Irã após lançamento de míssil desde Yemen

Riade 06/11/2017 | 06h07

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita fechou nesta segunda-feira todas as fronteiras aéreas, marítimas e terrestres do Iêmen, acusando o Irã de responsabilidade pelo lançamento de um míssil contra Riad a partir do país vizinho pelos rebeldes huthis.

O anúncio e a acusação foram divulgados em um comunicado publicado pela agência oficial saudita SPA menos de 48 horas depois de Riad interceptar e destruir um míssil balístico no sábado à noite.

O projétil, que tinha como alvo o aeroporto internacional, partiu do vizinho Iêmen, país devastado por uma guerra civil entre as forças do governo e os rebeldes huthis.

"A direção das forças de coalizão considera (isto) uma agressão militar flagrante por parte do regime iraniano, que poderia ser equivalente a um ato de guerra", afirma o comunicado.

A coalizão destacou "o direito do reino (saudita) à legítima defesa de seu território e de sua população", de acordo com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas".

A entidade também ressaltou o "direito do reino saudita a responder ao Irã no momento apropriado e de maneira apropriada".

A Arábia Saudita lidera uma ação militar no Iêmen, país devastado pela guerra, para ajudar o governo diante dos rebeldes que controlam vastas regiões do país, incluindo a capital Sanaa.

Os rebeldes iemenitas huthis, acusados de receber o apoio do Irã, reivindicaram o lançamento do míssil de um alcance de quase 750 quilômetros com o objetivo de alcançar o aeroporto de Riad.

* AFP