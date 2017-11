Após veto russo, ONU tenta salvar investigação de ataque químico na Síria

Nações Unidas 17/11/2017 | 17h17

A Rússia expressou, nesta sexta-feira (17), em uma reunião privada do Conselho de Segurança da ONU, sua oposição a uma proposta japonesa de estender por 30 dias uma investigação sobre ataques com armas químicas na Síria, disseram diplomatas.

O grupo da ONU continua, contudo, reunido para decidir o futuro do Mecanismo de Investigação Conjunto (JIM, na sigla em inglês), cujo mandato expirou nesta quinta-feira, e os diplomatas disseram esperar que o projeto de resolução japonês seja votado mais tarde nesta sexta-feira.

O Conselho de Segurança se reuniu um dia depois de a Rússia vetar uma proposta dos Estados Unidos para a ampliação, por mais um ano, do mandato do JIM e da rejeição de um projeto russo que também renovou o mandato, mas com mudanças no painel.

O Japão apresentou na quinta-feira um projeto de resolução que daria ao grupo de especialistas da ONU e da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) uma extensão de 30 dias a fim de permitir negociações para um compromisso que salve o painel investigador.

"Esta é uma maneira de evitar a morte do JIM, e que nos daria tempo para pensar seriamente sobre uma solução duradoura", considerou o embaixador francês François Delattre, antes da reunião do Conselho de Segurança a portas fechadas.

Mas o embaixador adjunto russo, Vladimir Safronkov, disse ao Conselho que Moscou "não aceitará o projeto japonês", segundo um diplomata presente na sessão.

A Rússia criticou fortemente o JIM depois que seu último relatório acusou a força aérea síria de ser responsável pelo ataque com gás sarin no povoado de Khan Sheikhun, que deixou mais de 80 mortos.

O ataque cometido em 4 de abril desencadeou indignação em todo o mundo, enquanto as imagens de crianças sofrendo rodaram o mundo. Dias depois, os Estados Unidos lançaram mísseis contra uma base aérea síria.

O regime sírio de Bashar al-Assad nega o uso de armas químicas e conta com o apoio de seu principal aliado, a Rússia.

Além da renovação do JIM, o projeto de resolução japonês prevê que o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, apresente em 20 dias ao Conselho "propostas sobre a estrutura e a metodologia" do painel de especialistas no terreno.

O painel conjunto da ONU e da Opaq - criado pela Rússia e os Estados Unidos em 2015, que renovou seu mandato no ano passado - deve determinar quem é responsável pelo uso de armas químicas na Síria.

* AFP