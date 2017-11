Airbus recebe maior encomenda da história: 430 aviões por US$ 49,5 bi

Paris 15/11/2017 | 16h42

A Airbus registrou a maior encomenda de sua história: 430 aviões do modelo A320 de médio alcance por 49,5 bilhões de dólares, feita pela empresa americana de investimentos Indigo Partner, durante o Salão da Aeronáutica de Dubai.

"Fico feliz com essa nova demonstração de confiança expressa por companhias aéreas importantes, que se comprometem neste acordo comercial sem precedentes", declarou Fabrice Bregier, diretor-geral delegado da Airbus à AFP.

"É um êxito esmagador para a Airbus e seus aviões A320 no transporte aéreo mundial", acrescentou.

O pedido inclui 273 A320neo e 157 A321neo, a versão com novos motores do popular modelo da Airbus. As construtoras costumam oferecer descontos sobre o preço de catálogo de acordo com o volume do pedido.

Até o fim de outubro, as encomendas recebidas pela construtora europeia em 2017 chegavam a 188 aparatos.

Com este contrato, a Airbus vai superar sua rival, a Boeing, em pedidos em 2017, com 718 aeronaves encomendadas, contra 605 para o grupo americano.

Desde seu lançamento, em 1988, foram encomendados 13.700 A320, o que lhe torna um dos aviões mais vendidos da história da aviação.

A Indigo Partners é uma empresa de investimento especializada no aluguel de aeronaves a companhias aéreas "low cost", fundada pelo americano Bill Franke, uma das figuras mais influentes do setor da aviação.

Os aviões encomendados serão alugados para as companhias Frontier Airlines (Estados Unidos), JetSMART (Chile), Volaris (México) e Wizz Air (Hungria).

- Retomada da Airbus -

O pedido vai permitir à Airbus reforçar a liderança no segmento de aviões de médio alcance com novos motores, dominado pelo grupo sediado em Toulouse, na França, com mais de 55% do mercado.

A Boeing também fez um anúncio importante nesta quarta-feira: o pedido da companhia do Golfo flydubai de 225 aviões 737 MAX de médio alcance, 175 dos quais oficiais, por um valor de 27 bilhões de dólares, a preço de catálogo.

Com essas encomendas, a Airbus deve superar os 5.500 aviões solicitados desde o lançamento do A320neo em 2010, enquanto a Boeing recebeu mais de 4 mil pedidos para as diferentes versões de seu 737 MAX.

Ambos aviões são equipados com motores de uma nova geração, o que lhes permite reduzir em 15% o consumo de combustível em relação aos atuais A320ceo e 737 NG.

Trata-se, também, de um dos últimos contratos fechado pelo diretor comercial da Airbus, John Leahy, que se prepara para deixar o grupo após ter vendido quase 15 mil aviões durante sua carreira.

Além disso, a Airbus anunciou a confirmação de um pedido de 90 aviões A320neo para a companhia de locação CDB Aviation Lease Finance, de Dublin, pelo valor de 5,1 bilhões de dólares. Em 2014, tinha sido assinado um contrato preliminar para a venda de 45 aviões e, em junho deste ano, foi fechado outro para mais 45.

A fabricante europeia também trabalhava na assinatura de outro pedido importante, de mais de 30 A380 de longo alcance, com a Emirates,mas ele não se concretizou e continua sendo negociado.

A Boeing liderou o número de encomendas no segmento de aeronaves de longo alcance durante o Dubai Airshow 2017. A companhia do Golfo anunciou, no domingo, o primeiro dia do salão, um pedido de 40 787-10 Dreamliner por um preço de catálogo de 15,1 bilhões de dólares.

A europeia anunciou na terça-feira ter assinado com a companhia do Kuwait Wataniya Airways, que opera no Oriente Médio e na Europa, um protocolo de acordo para um pedido de 25 A320neo por um montante, em catálogo, de 2,7 bilhões de dólares.

Além do pedido da Emirates, o grupo de Seattle fechou um pedido de 20 737 MAX 8 para a companhia de locação Aviation Lease and Finance Company (Alafco), com sede no Kuwait, pelo valor de 2,2 bilhões de dólares a preço de catálogo.

A Boeing também recebeu outro pedido de dois 777 de longo alcance em versão carga da companhia Ethiopian Airlines.

* AFP