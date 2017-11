Air China suspende voos para a Coreia do Norte

Pequim 22/11/2017 | 06h17

A companhia aérea Air China suspendeu os voos para a Coreia do Norte, um dia depois do anúncio de novas sanções dos Estados Unidos contra empresas norte-coreanas e chinesas.

No programa de voos da Air China até junho de 2018 não figura nenhum com destino a Coreia do Norte, informou uma funcionária da empresa à AFP, sem entrar em detalhes.

Após a decisão, o único serviço aéreo entre Coreia do Norte e China é realizado pela empresa estatal norte-coreana Air Koryo.

O porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores, Lu Kang, negou motivações políticas para a decisão da Air China, empresa controlada pelo Estado.

"As companhias estabelecem seus programas de voo em função de suas atividades e do mercado", disse Lu Kang à imprensa.

