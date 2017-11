AIEA reafirma que Teerã respeita acordo nuclear

Nações Unidas 09/11/2017 | 21h40

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Yukiya Amano, reafirmou nesta quinta-feira, em Nova York, à embaixadora americana junto à ONU, Nikki Haley, que Teerã respeita seus compromissos com o acordo nuclear de 2015.

Durante a reunião, os dois funcionários "discutiram a aplicação e a vigilância" dos compromissos de Teerã com o acordo firmado com as seis grandes potências (Estados Unidos, Rússia, China, França, Grã-Bretanha e Alemanha), destacou a AIEA.

Yukiya Amano repetiu a Haley que o acordo "representa um aporte considerável para a verificação nuclear e que os compromissos iranianos estão sendo respeitados".

"Até agora a AIEA teve acesso a todos os locais que pretendeu visitar", disse Yukiya Amano à diplomata americana.

No final de agosto, em Viena, Haley havia pedido a Amano um maior controle sobre o Irã.

O presidente americano, Donald Trump, decidiu em outubro passado, por orientação de Haley, não "certificar" o respeito do Irã a seus compromissos e enviou a questão ao Congresso para decidir sobre uma eventual retomada das sanções americanas.

* AFP