Aeroporto de Bali fechado pelo segundo dia consecutivo por vulcão

Jacarta 27/11/2017 | 23h27

As autoridades indonésias decidiram nesta terça-feira prorrogar o fechamento do Aeroporto Internacional da ilha de Bali, pelo segundo dia consecutivo, diante do temor de uma erupção do vulcão do monte Agung.

O aeroporto Ngurah Rai seguirá fechado, ao menos até a manhã de quarta-feira. "Os corredores aéreos estão cobertos de cinzas. É perigoso para os voos", informaram os serviços de tráfego aéreo da Indonésia.

Na segunda-feira, as autoridades indonésias decretaram alerta máximo na ilha, onde decidiram retirar 100.000 pessoas de áreas ameaçadas pelo risco de erupção do Agung, que emite uma fumaça cinza há vários dias.

"O nível de alerta do vulcão foi elevado ao nível máximo", disse o diretor do Centro Nacional de Vulcanologia da Indonésia, Gede Suantika. "Tremores constantes podem ser sentidos".

O Agung, cuja última erupção, em 1963, deixou 1.600 mortos, expele uma fumaça cinza cuja coluna supera os 3.000 metros.

* AFP