Ação de Graças na praia: recorde de calor no sudoeste dos EUA

Los Angeles 22/11/2017 | 20h57

Uma onda de calor incomum nesta época do ano atinge o sudoeste dos Estados Unidos, e os meteorologistas preveem que a temperatura baterá recordes centenários no fim de semana de Ação de Graças.

Enquanto os americanos se preparam para desfrutar da comida tradicional desse feriado, espera-se que o termômetro atinja 33 e 32 graus centígrados na quarta e na quinta-feira, respectivamente, perto de Los Angeles, e 31 graus em Phoenix, Arizona, cerca de 10 graus acima do normal.

"As temperaturas atingiriam recordes na quarta-feira e no feriado de Ação de Graças em todo o sudoeste da Califórnia", "picos históricos de calor (36 graus) foram observados em Oxnard e Camarillo", no subúrbio de Los Angeles, tuitou o Serviço Meteorológico americano (NWS).

Segundo o meteorologista do NWS Joe Sirard, citado pelo Los Angeles Times, o recorde de calor para Ação de Graças, uma festa pagã celebrada na quarta quinta-feira de novembro, foi de 32 graus, em 26 de novembro de 1903.

Perto de Las Vegas, o termômetro também deve atingir temperaturas sem precedentes para o final de novembro. Em San Diego, Los Angeles e Santa Bárbara, muitos planejam ir à praia para se bronzear depois de comer o tradicional peru assado.

Do outro lado do país, a costa leste registrará temperaturas de cerca de 0 graus Celsius.

Em 2016, o planeta bateu seu terceiro recorde anual consecutivo de calor, com uma temperatura 1,1°C acima da média da era pré-industrial, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

* AFP